Attention si vous utilisez Whatsapp: si vous disposez de l’un de ces modèles de téléphone, vous ne pourrez pas souhaiter la bonne année à vos proches via la célèbre application de messagerie!

Dès le 1er janvier, l’application Whatsapp ne sera plus compatible avec 49 modèles de téléphones, dont l’iPhone 5 et le Samsung Galaxy S2.

Les modèles de téléphones concernés sont des modèles sortis il y a plus de dix ans. Si vous disposez de l’un d’eux, vous ne pourrez pas souhaiter la bonne année à vos proches via Whatsapp. En d’autres termes, les appareils qui disposent d’une version antérieure à Android 4.1et iOS 12.1 ne seront plus compatibles avec Whatsapp.