La «command car», le nouveau véhicule de police flambant neuf qui sillonnera les rues d’Uccle, Watermael et Auderghem

La zone de police d’Uccle, Watermael et Auderghem l’attendait depuis deux années. Son petit bijou, la « command car », est enfin arrivé ce lundi. Cette camionnette dernier cri, qui sera bien utile en situation de crise, est une véritable prouesse technologique. Pour ce quatre roues, la facture s’élève à 180.000 €.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on ne peut pas louper le véhicule : des couleurs blanche, jaune et bleu avec d’imposantes caméras dont une télescopique sur le toit. Il ne passera pas inaperçu et ce n’est pas le but. Il est important que les citoyens le repèrent, par exemple pour le laisser passer ou venir au contact des policiers.