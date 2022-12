Le bibliobus provincial parcourt les routes du Centre depuis 60 ans

Les trois bibliobus du service itinérant de la province fonctionnent grâce à une équipe de 20 travailleurs. Ces derniers couvrent 39 communes et y assurent 220 haltes. Un outil gratuit, lui aussi, qui permet de rencontrer les attentes des personnes âgées, handicapées ou habitant dans des zones mal desservies. Le bibliobus fait aussi escale auprès des écoles et des crèches. Car le plaisir de lire doit et peut être activé dès la plus tendre enfance.

Le bibliobus de notre région stationne sur le site de Garocentre, rue de la Technicité, à Houdeng-Goegnies. C’est de là que le bibliobus itinérant de la province prend le départ pour sillonner tout le Hainaut et ses localités les plus rurales.