Bonne nouvelle pour Eden Hazard: il pourrait être titulaire cette semaine avec le Real Madrid

Le programme de la 15e journée du championnat d’Espagne de football propose, ces jeudi 29, vendredi 30 et samedi 31 décembre, plusieurs affiches dont un duel entre Valladolid et le Real Madrid vendredi à 21h30. Si on épingle cette rencontre, c’est pour la bonne et simple raison qu’elle pourrait permettre à Eden Hazard de se relancer à « la Maison Blanche ».

Après une Coupe du monde réussie sur le plan individuel, mais nettement moins au niveau collectif avec les Diables rouges, l’ancien du LOSC veut montrer de quel bois il se chauffe en Liga. Cantonné à une position de remplaçant et habitué de l’infirmerie, il pourrait voir la roue enfin tourner.

Ainsi, d’après des informations du journal As, Carlo Ancelotti, le coach italien du Real, penserait à le titulariser contre Valladolid. Toujours selon cette même source, le Belge pourrait se retrouver au sein de l’attaque madrilène aux côtés de Marco Asensio et Karim Benzema.

Voilà qui pourrait le lancer vers une année 2023 qu’on lui souhaite nettement plus brillante.