Scandale au Parlement européen: la chambre des mises en accusation doit trancher les cas de trois suspects

Les cas de l’ex-eurodéputé italien Pier Antonio Panzeri, ainsi que de Francesco Giorgi, compagnon de l’eurodéputée Eva Kaili et assistant parlementaire, et de Nicolo Figa-Talamanca, actif dans des ONG de la sphère européenne, seront examinés.

Le trio a été interpellé le 9 décembre, tout comme Eva Kaili, son père et le syndicaliste Luca Visentini, dans le cadre d’une enquête du parquet fédéral sur les tentatives présumées d’Etats tiers d’influencer via la corruption la prise de décision au niveau européen. Le Qatar et le Maroc sont visés. Toujours début décembre, des perquisitions ont eu lieu qui ont mené à la découverte de sommes importantes en cash chez différents suspects, pour un total de plus d’1,5 million d’euros.