Le spectacle «Le combat des anges» à la Cathédrale Saint-Aubain de Namur début janvier

Avec des saltimbanques, des chorégraphies aériennes et des créatures gigantesques, l’événement s’annonce impressionnant. Luc Petit est à la direction artistique et à la mise en scène, tandis que les textes sont de Michel Teheux.

Le spectacle a lieu chaque jour à 17h, 18h15 et 19h30. Les prix sont échelonnés en trois catégories : or (26,5 euros pour un adulte, 20 euros pour un enfant de moins de 12 ans et gratuit pour les moins de deux ans), un (19,5 euros par adulte, 14,5 euros pour les moins de 12 ans et gratuit pour les moins de deux ans) et deux (adulte : 15 euros, enfant de moins de 12 ans : 10 euros, et gratuit pour les moins de deux ans).