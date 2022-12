Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La fin de l’année approche à grands pas. Et certains d’entre vous auront déjà certainement prévu de terminer leur repas de la Saint-Sylvestre dans le jardin, les yeux rivés sur les feux d’artifice tirés depuis celui-ci. Les explosifs des feux d’artifice standards peuvent provoquer des moments de stress et de panique chez nos animaux de compagnie, et chez les animaux de ferme qui ont une ouïe beaucoup plus sensible que la nôtre. Ils peuvent également causer des nuisances sonores pour les voisins. Si dans certaines communes, ils peuvent être tirés librement, dans d’autres, c’est l’interdiction totale.