Bernard nous a contactés via notre bouton alertez-nous. Le 16 décembre dernier, Ulia, une chienne de 16 mois, a été empoisonnée dans une propriété à Bornival (Nivelles). Bernard, son maître, soupçonne qu’elle ait avalé des boulettes de viande contenant des carbamates, un poison très virulent, normalement interdit en Belgique. À ce stade, les analyses doivent encore confirmer cet élément. « L’autopsie du corps, réalisée le jour-même, a en tout cas révélé qu’Ulia avait des boulettes de viande dans son vomi et dans son estomac », explique Bernard. Quelques jours plus tôt, sa femme et lui ont d’ailleurs vu un homme aux abords de leur propriété : « On vit en pleine campagne et en trois ans, on n’avait jamais vu personne », confie-t-il, une coïncidence étrange selon le couple. Cet événement attriste énormément Bernard. « C’était une petite chienne de 16 mois pleine de vie et elle n’avait rien demandé », se désole-t-il.

Ulia a problement été empoisonnée. - B.M.