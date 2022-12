Une voiture tombe dans un ravin sur la N89 à Bouillon et fait une chute de plus de 15 mètres: «Nos routes sont particulièrement dangereuses»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Jeudi 22 décembre, il est 21h11 lorsque les pompiers de Bouillon et Paliseul, accompagnés d’un officier, se rendent au chemin de Chanteraine pour un terrible accident de circulation. Un conducteur vient de perdre le contrôle de son véhicule et a fait une chute de plus de 15 mètres dans un ravin. Vu la difficulté de l’opération, le GRIMP apporte son expérience pour venir en aide à la victime, qui était consciente au moment de l’arrivée des secours.