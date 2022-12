Drame de Strépy: Paolo Falzone reste en prison

Selon la RTBF, il reste inculpé pour le meurtre d’une des victimes.

Le drame de Strépy remonte à tout juste neuf mois. Pour rappel, le 20 mars dernier, Paolo Falzone a foncé dans la foule lors du ramassage d’une partie de la société des Boute-en-Train, à l’occasion du carnaval de Bracquegnies. Il a ainsi causé la mort de six personnes et en a blessé gravement dix autres. Des dizaines d’autres victimes ont été meurtries plus légèrement ou traumatisées.