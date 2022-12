Écaussinnes attend encore 330.000€ de subsides pour la crèche Bel-Air: «Les documents sont arrivés en vrac»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Petit retour dans le temps : en décembre 2016, Écaussinnes obtenait une promesse de subsides pour la crèche Bel-Air, pour un montant global de 1.097.800 euros. Le premier dossier transmis à la Région n’étant pas assez précis, il faudra déjà attendre un an pour voir le premier acompte de 768.450€. Il s’avère alors que d’autres documents sont encore nécessaires pour clôturer le dossier et débloquer le montant qui reste. Tout cela traîne et, interrogée sur le sujet par le député François Desquesnes (Les Engagés), la ministre wallonne Valérie De Bue avait répondu en mai dernier : « Le Collège communal a approuvé le décompte final le 29 mars 2022. Ce dernier a été envoyé le 26 avril. Le SPW analyse actuellement ces documents. »