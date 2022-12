Près de 70.000€ récoltés par la Fondation Papillon lors de son gala de Noël, l’appel aux dons continue: «Il nous faut 2,5 millions pour pouvoir construire un deuxième bâtiment afin d’accueillir les enfants carolos»

La Fondation Papillon a organisé, en ce mois de décembre, son Grand Gala des Papillons, afin de récolter des fonds pour venir en aide, toujours bénévolement, aux enfants carolos. La soirée a réuni près de 800 personnes et a permis de récolter entre 60.000 et 70.000 €.

« Ce n’est pas le souper en lui-même qui a rapporté de l’argent », explique Denis Fontaine, président et fondateur de la Fondation. « On veut que les gens soient bien reçus parce qu’ils nous aident toute l’année, parce qu’ils ont le cœur sur la main. Ils doivent avoir envie de dépenser de l’argent. Non, ce qui rapporte le plus, c’est la vente aux enchères. »

Olivier Bourgi.

Olivier Bourgi

Lors de la soirée, des œuvres d’art étaient proposées au public. « La sculpture en forme de cœur a été vendue à 30.000 € ! »

Olivier Bourgi

Bref, un succès pour cette soirée qui a demandé beaucoup d’énergie aux bénévoles, mais qui a aussi permis de faire un pas de plus vers le gros projet de la Fondation Papillon : la construction d’un deuxième bâtiment pour accueillir les enfants qui en ont besoin.

Olivier Bourgi

Olivier Bourgi

Olivier Bourgi

« Nous approchons maintenant des 800.000 € », explique Denis Fontaine. « Grâce au gala, mais aussi et surtout grâce aux nombreux dons que nous avons reçus. Notamment de personnes qui nous ont légué leur héritage, et on remercie tous ces donateurs du fond du cœur pour leur générosité. »

Olivier Bourgi

Olivier Bourgi

Denis Fontaine tient également à remercier tous les bénévoles, en plus des 15 administrateurs de la Fondation, également bénévoles, qui donnent de leur temps pour la bonne cause. « Sans eux, rien ne serait possible. »

Olivier Bourgi

Olivier Bourgi

Comme déjà expliqué, cette somme servira donc à la construction d’un deuxième bâtiment, à côté du Cocon de Montigny-le-Tilleul. « Il nous faut, en tout, 2,5 millions d’euros. Nous allons bientôt pouvoir demander le permis de bâtir et cela va amener encore plus de concret au projet. Nous savons qu’il est question d’un somme d’argent importante et c’est pour ça que nous continuons de faire des appels aux dons ».

Olivier Bourgi

Olivier Bourgi

Appel aux dons

« De très nombreux enfants ont besoin de cet espace », continue Denis Fontaine. « Par rapport aux autres secteurs, celui-ci est défavorisé. Les enfants placés, par exemple, restent dans les hôpitaux pendant de longues périodes parce qu’il n’y a pas de place d’accueil en urgence. Et parfois, il s’agit de fratries, donc de plusieurs enfants en même temps. En construisant ce nouveau bâtiment, nous aurons 40 places supplémentaires et nous pourrons aussi adapter les lieux aux besoins des jeunes et des éducateurs. »

Olivier Bourgi

Olivier Bourgi

Olivier Bourgi

Olivier Bourgi

Le fondateur explique que les dons sont toujours les bienvenus. « Ils sont encore déductibles pour cette année », ajoute-t-il. Les dons peuvent être envoyés sur le numéro de compte BE60 0016 3630 0070. « Nous sommes également à l’écoute si quelqu’un veut organiser un événement afin de récolter des fonds. » Pour toute information complémentaire : 0490/111.300.

Olivier Bourgi

Olivier Bourgi

Olivier Bourgi