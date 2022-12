Sans nouvelles de son fils Nicholas depuis plus de dix ans, elle le pensait mort... puis elle a reçu un appel: «Je suis tombée en état de choc»

N’ayant plus vu ni entendu parler de son fils Nicholas depuis 12 ans, Joyce Curtis pensait qu’il avait disparu à tout jamais et a dû se faire à l’idée qu’il devait être décédé. Mais la mère de famille a eu droit cette année à un véritable miracle de Noël, en apprenant que son enfant était vivant.

En 2009, Joyce a décidé de signaler son fils comme disparu, car elle n’avait pas eu de nouvelles de lui « depuis des lustres ». Un an plus tard, Joyce a été contactée par le consulat britannique à Paris pour l’informer que son fils Nicholas avait été hospitalisé en France. Elle a immédiatement pris l’avion avec son mari, mais c’est la dernière fois qu’elle a entendu parler de son fils. « J’ai reçu une lettre en 2010 pour dire que Nicholas était hospitalisé en France. Il avait disparu depuis un moment à ce moment-là », explique Joyce. « J’avais déjà signalé sa disparition ici à Glasgow l’année précédente après n’avoir pas entendu parler de lui depuis des lustres. Mon mari et moi sommes allés lui rendre visite et c’était si bon de le voir », ajoute la Britannique.