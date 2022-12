Un Belge est considéré comme le gardien le plus prometteur du monde chez les moins de 21 ans

L’Observatoire du football CIES a émis son rapport mensuel. Celui-ci reprend le top 10 des meilleurs joueurs mondiaux de moins de 21 ans à chaque poste. On retrouve notamment deux Zèbres : Andreou est quatrième parmi les défenseurs centraux défensifs, tandis que Nkuba est dixième des ailiers gauche tout-terrain. C’est étonnant quand on sait que le Diablotin joue quasiment exclusivement sur le côté droit.

Mais ce n’est pas tout : on voit aussi le nom d’un joueur belge tout en haut dans la catégorie des gardiens de but ! Maarten Vandevoordt, à 20 ans, mène la danse, lui qui aura 21 ans le 26 février prochain. Il faut dire qu’outre des rencontres de D1A, il a pu montrer de quel bois il se chauffe en Coupe d’Europe (neuf matches européens en Champions League et en Europa League).

« En tête de liste, on trouve donc le Belge Maarten Vandevoordt avec 3570 minutes de jeu en 2022, un capital expérience de 27,2 et une valeur de transfert estimée à 18,1 millions d’euros. Bien qu’évoluant toujours dans son club formateur, le KRC Genk, Vandevoordt appartient d’ores et déjà à un club particulièrement habile dans la détection de talents : RB Leipzig », explique le CIES, précisant que « le top 10 se compose de dix gardiens qui, en décembre 2022, évoluaient dans dix ligues différentes ».

Précisons encore que Zeno Debast, le jeune défenseur d’Anderlecht qui est actuellement blessé, se trouve également dans le top 10 dans la catégorie des centraux de construction les plus prometteurs.