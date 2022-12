Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un carnage, une honte… Les riverains ne cachent pas leur déception et leur colère face au projet immobilier qui va avoir lieu rue Jacques Bassem à Auderghem. « C’est un passage obligé entre le cœur d’Auderghem et le métro. L’espace vert offre une belle continuité au parc du Bergoje », explique David. « Lorsque fleurissait le magnifique magnolia, je me réjouissais de l’arrivée du printemps. Ce petit espace vert embellissait toute la rue. Quel gâchis ! »