P1 - Les satisfactions: la troisième tranche pour se consoler?

RFC Grez-Doiceau : Avec seulement huit points de retard sur le leader Perwez, Grez-Doiceau n’a pas dit son dernier mot. Les Gréziens n’ont pas à rougir de leur première partie de saison, mais ils nous ont habitués à mieux en termes de contenu et de résultats. Les départs de De Neve De Roden et Muland Kayij se font ressentir par rapport à l’an passé : vingt-huit goals inscrits, dix succès et surtout sept défaites déjà, c’est tout ou rien pour le moment avec les hommes de Sergio Palavicino.

Stade Everois : Déjà à onze unités de Perwez, le Stade Everois a loupé le coche à plusieurs reprises pour maintenir la cadence avec les équipes de devant. Les six matchs nuls obtenus, plus que tout le monde, expliquent en partie la position de Ricardo Santana et ses coéquipiers.

« Vu le noyau de cette saison, on pensait atteindre le Top 5 plus facilement », reconnaît le gardien. « Ce n’est pas le cas, on stagne un peu. On espère enchaîner les succès à la reprise pour se maintenir proche au classement et ainsi garder un peu de suspense sinon cela risque d’être assez long, à l’image des précédentes saisons. »

Objectif troisième tranche ? « On peut se dire ça d’autant qu’on affrontera pas mal d’équipes derrière nous. Mais il faudra faire mieux qu’au premier tour alors où on a perdu des points contre des formations où on devait dérouler entre guillemets. »

RU Tubize Braine B : Dépendant chaque week-end de la sélection de son équipe A, pas facile pour Tubize Braine B d’être constant en termes de résultats. Les Brabançons wallons ont connu un petit creux en novembre, mais ils se sont bien repris avant la trêve. En prenant encore des points à la reprise, les hommes d’Amaury Toussaint ne seront pas inquiétés par la lutte pour le maintien.

NSeth Berchem : Avec un exode de ses cadres l’été dernier, la saison de NSeth ne pouvait pas ressembler à celle de l’an passé. Le début de championnat laissait présager le pire avec un faible bilan de trois points sur vingt-sept et puis il y a eu le déclic face au Sporting Bruxelles. Les Berchemois ont alors enchaîné cinq matchs invaincus dont quatre succès et sont remontés au classement. À confirmer à la reprise car cela peut vite revenir derrière.

RFC Saint-Michel : Pour son retour en P.1, Saint-Michel s’en sort plutôt bien. Assez solides, les Woluwéens n’encaissent pas facilement.

À l’inverse, dommage qu’ils peinent autant à faire trembler les filets (dix-huit petits buts) sans quoi le maintien serait sans doute déjà à portée de points. Le groupe de Dawid Idrissi va devoir batailler pour assurer sa place au sein de l’élite provinciale.