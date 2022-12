Avec 13 décès, Liège est la deuxième province de Belgique la plus touchée par les incendies domestiques en 2022: la crise énergétique notamment responsable de cette triste hausse des chiffres

La majorité de ces décès ont eu lieu en Wallonie. Quarante-et-une personnes y ont péri par les flammes, contre 23 l’an dernier.

Cette hausse importante peut être attribuée à l’utilisation plus intensive des feux ouverts et chauffages d’appoint en raison de la crise énergétique actuelle, note le porte-parole de l’association et expert en prévention Peter Van Rossum.