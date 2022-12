Massimo et ses enfants, de Cuesmes, ont retrouvé leur chienne Liska morte mystérieusement en plein réveillon de Noël: «Je l’ai appelée pour qu’elle reçoive ses cadeaux, mais elle ne venait pas…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est une perte aussi soudaine que triste à laquelle la famille de Massimo Puliga, de Cuesmes, a dû faire face en ce réveillon de Noël. Leur chienne Liska, une jeune femelle Husky d’à peine un an et trois mois, est décédée pendant que la famille ouvrait les cadeaux. « Peu avant minuit, on l’a mise dehors pour qu’elle fasse ses besoins et qu’on soit un peu tranquilles pendant qu’on ouvrait les cadeaux. Je l’ai appelée cinq minutes avant minuit car il y avait des cadeaux aussi pour elle. Elle ne revenait pas. J’ai compris qu’il se passait quelque chose », explique Massimo.