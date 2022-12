Adelin, 70 ans, fait un infarctus, tombe et se fait écraser par un cheval en pleine course hippique à Ghlin: «Il veut déjà remonter!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le mardi 22 novembre de cette année, l’hippodrome de Ghlin a bien failli être le théâtre d’un terrible accident. Au beau milieu d’une course, Adelin Mattheeuws, 70 ans, fait un malaise cardiaque et tombe de son sulky (NDLR : la légère charrette à deux roues utilisée dans les courses de trot). Juste derrière lui, un autre jockey ne parvient pas à l’éviter. Le cheval le piétine, le sulky roule sur lui. Pendant de longues minutes, on craint le pire…