Le frère de Steve Chevalier placé sous mandat d’arrêt pour le meurtre de Dominique Meyer à Virton

Nouveau rebondissement dans l’affaire du meurtre de Dominique Meyer à Virton. Si nous apprenions lundi soir qu’une seconde personne avait été placée sous mandat d’arrêt, ce mardi, nous avons eu la confirmation qu’il s’agit du frère de Steve Chevalier, Yves.

Une relation fraternelle très forte

Le 17 décembre, nous nous étions entretenus avec ce dernier par téléphone. Le frère aîné de l’assassin présumé de Dominique Meyer nous avait relaté l’enfance plus que difficile que son frère et lui avaient vécue dans le Borinage. Placés dès leur plus jeune âge en famille d’accueil, les deux frères ont créé un lien très fort et ce, malgré la distance qui les séparait.