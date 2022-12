Le Hervien Brieuc Lemaire sur la reprise de Liège Basket par un investisseur américain: «On va désormais avoir la pression des résultats»

Je pense que l’éclaircie qu’est notre parcours en Coupe de Belgique a fait beaucoup de bien au groupe et à notre début de saison. Quand on regarde nos résultats en championnat, on ne compte que deux victoires. Maintenant, comme je l’ai déjà dit auparavant, nous avons perdu l’ensemble des matchs que nous étions censés perdre. Les matchs que nous devions gagnés ont été gagnés de leur côté. De plus, nous n’avons pas eu beaucoup de chance, notamment contre Charleroi la semaine passée. Si on prend la situation en globalité, on doit essayer de retenir le positif et surtout notre qualification pour les demi-finales de la Coupe.

Il y a quelques jours, Liège Basket est rentré dans une nouvelle ère avec l’arrivée d’Ernie Cambo à la tête du club. Comment est-ce que vous avez vécu ce changement important de l’intérieur ?

C’est clair que c’est un gros changement, mais c’est très positif. Cela permet au club d’être à nouveau sain financièrement. C’est le plus important, car si le club n’a pas d’argent, on ne sait plus être payé et c’est la fin du professionnalisme. Nous avions eu une réunion avec le président et le manager du club au début de la saison, et ils nous avaient clairement dit que si rien ne changeait, le club tiendrait jusqu’à la fin du mois de décembre et puis que ce serait ensuite terminé. Sans l’arrivée de Monsieur Cambo, j’aurais plus que certainement reçu un coup de fil le 1er janvier pour me dire que c’était la fin. Son arrivée a en tout cas permis de nous retirer l’épée de Damoclès qui était au-dessus de notre tête.

Si l’arrivée d’Ernie Cambo est positive au niveau financier, elle l’est aussi au niveau sportif de part ses ambitions. Cela doit être une bonne nouvelle pour vous, qui n’avez pas toujours vécu des saisons faciles avec Liège récemment.

C’est clair que c’est positif. En arrivant, Monsieur Cambo a été clair et clairement affirmé ses ambitions de voir Liège faire partie des meilleurs clubs en Belgique. Il a les moyens de ses ambitions et on sait qu’il va tout faire pour arriver à attendre ses objectifs. Je ne pense pas que c’est un rigolo. Pour avoir discuté un peu avec lui, on voit que c’est un homme qui a des idées claires dans sa tête et qui a un plan. On va voir ce que ça va donner, mais je pense qu’il arrivera à ses fins. En tout cas, cela va mettre un sacré coup de pied dans la fourmilière. Liège était un club tranquille depuis quelques années. Si on gagnait, c’était tant mieux, si on perdait, c’était tant pis. Ici, on va désormais avoir la pression des résultats.

En plus du changement de propriétaire, il va aussi y avoir du changement dans le groupe avec plusieurs renforts qui vont arriver. Avez-vous déjà eu l’occasion de les rencontrer ?

Oui et cela se voit que ce sont tous de supers gars. Pour le moment, ils ne peuvent pas s’entraîner et jouer avec nous, car ils n’ont pas encore leur permis de travail. Ce n’est pas facile pour eux d’arriver comme un cheveu dans la soupe au milieu de la saison, mais ils se sont déjà bien intégrés. Ce sont des gars d’expérience qui nous donnent déjà des conseils. Ce sont de bonnes additions dans l’effectif.