Meirivone, 37 ans, a le cœur brisé: Marcelo, la poupée qu’elle a épousée et avec qui elle a un enfant... lui a été infidèle, «j’ai découvert qu’il était allé à l’hôtel avec une autre femme» (vidéos)

C’est la mère de Meirivone qui lui avait créé sa poupée de chiffon car elle se plaignait de sa vie de célibataire. Après le mariage, Meirivone et Marcelo ont eu un « enfant », une petite poupée donc, Marcelinho. L’accouchement a eu lieu à domicile, avec l’aide d’une infirmière et d’un docteur, indique le Mirror.

Mais le conte de fées a récemment basculé pour Meirivone puisqu’elle a expliqué qu’une amie à elle avait vu son époux-poupée se faufiler dans une chambre de motel avec une autre femme. La vidéo TikTok dans laquelle Meirivone explique qu’elle et Marcelo font désormais chambre à part a récolté pas moins de 120.000 likes. « J’ai découvert par une amie que Marcelo était entré dans un motel avec une autre femme alors que j’étais hospitalisée pendant trois jours et trois nuits avec Marcelinho, notre fils, qui avait un virus », explique-t-elle dans sa vidéo.

« Au début, je pensais qu’elle mentait mais ensuite, j’ai regardé dans son téléphone et j’ai vu les conversations, ce qui m’a convaincue qu’il me trompait. Il a continué à tout nier et a dit qu’il m’aimait beaucoup, tout en me demandant pardon et en pleurant beaucoup », ajoute-t-elle. Elle explique que la dispute a « effrayé » leur fils. « Alors j’ai crié : ‘Tu vois ce que tu as fait ?’ Je lui ai demandé qui était cette femme et il n’a pas répondu », raconte encore Meirivone.

Alors qu’elle voulait rompre avec sa poupée, Meirivone a décidé de lui laisser une seconde chance : « Je voulais le mettre dehors mais notre bébé grandit et à ce stade, son père lui manquerait beaucoup. De plus, l’amour que je ressens pour lui m’a fait pardonner. Pas complètement, mais je ne pense pas que je pourrais vivre sans mon mari », ajoute-t-elle encore.