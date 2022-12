Écaussinnes et Give A Day, la plateforme de bénévolat, c’est fini: personne ne l’utilisait

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Écaussinnes avait, en avril 2021, établit un partenariat avec la plateforme Give A Day, un site internet qui permet la mise en relation entre les associations, les clubs ou les comités de quartier qui ont besoin de bras et les citoyens désireux de mettre leur temps et leur énergie à la disposition de bonnes causes.

Si l’essence même de cette initiative paraît génératrice de succès, il faut se rendre à l’évidence, ce n’est pas le cas dans la cité de l’Amour. « Il apparaît que cette plateforme n’est pas utilisée, » explique simplement Dominique Faignart, échevin de la culture.