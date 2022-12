DéFI met ses locaux à disposition pour les étudiants bruxellois durant cette semaine blanche

« On a pris nos locaux et ceux du parti, et on les a mis à disposition de l’ensemble des jeunes qui le veulent. C’est une opportunité pour eux, il y a une grosse demande. », explique Jean Kitenge, président de DéFI Jeunes. « On fait les courses chaque matin : cafés, boissons, eau, on essaye d’être dans le durable, avec beaucoup d’aliments locaux. »

Pour ce blocus collectif, les locaux mis à disposition se situent à Bruxelles, chaussée de Charleroi, 127. « En tant que président de DéFI Jeunes, je tenais personnellement à cette action, ayant moi-même eu à galérer pour trouver un endroit où étudier dans de bonnes conditions.