«Thuin se trouve en dessous des objectifs demandés en termes d’accueil d’enfants»: l’opposition s’inquiète du manque d’accueillantes sur l’entité

En mars dernier, le Collège communal de Thuin a décidé de rejoindre une plus grande structure d’accueil : « La Maison de Musti ». Cette nouvelle collaboration devait permettre d’augmenter le nombre de places disponibles pour les enfants et surtout offrir un contrat de travail, et donc un meilleur statut, aux accueillantes, dont le statut s’avère généralement précaire.

Philippe Lannoo, pédiatre et conseiller, s’inquiète régulièrement du sort des petits Thudiniens. - News