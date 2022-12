Les 10 conseils de Manon Liégeois, nutritionniste de la région de Verviers, pour festoyer sans culpabiliser: «Profitez de tout, n’exagérez de rien»

1. On mange normalement toute la journée, on ne se prive pas “parce qu’on va manger beaucoup le soir”.

La période des fêtes de fin d’année est souvent caractérisée par de grands repas en famille et des tables proposant beaucoup de bonnes choses à déguster. Des zakouskis, une entrée, un repas, le dessert, des bulles, du vin… Avec tous ces plaisirs gustatifs, il arrive qu’on culpabilise de faire des écarts, de manger plus ou un peu plus gras que d’habitude. Manon Liégeois, nutritionniste d’Aubel, donne 10 conseils pour festoyer pendant les fêtes sans culpabiliser.

2. On essaye de faire du sport le jour “où on mange trop”. Ça va permettre d’avoir un mental plus fort, de moins se resservir et de déculpabiliser.

3. Comme boisson à l’apéro, on choisit des bulles . Une boisson légère et festive.

4. Devant une ribambelle de zakouskis, prenez un peu de tout, sans exagérer. On déguste. Les chips, on peut s’en passer, il y a plein d’autres choix plus originaux.

5. Du foie gras en entrée ? C’est gras, mais très riche en vitamine B. Et puis, si on n’en mange pas aux fêtes, on n’en mange pas du tout. On essaye de ne pas manger trop de pain en accompagnement.

6. Le plat prévu est riche ? On mange de tout, on déguste et on profite du moment en mastiquant bien. On ne se ressert pas, il y a une suite.

7. À table, on vous sert du vin ? Le vin rouge est antioxydant. Buvez beaucoup d’eau aussi. C’est vous qui décidez si vous ne voulez pas qu’on vous resserve ou si vous faites une pause.

8. Pour le dessert, on prend un petit morceau et on le déguste petit à petit, on le laisse fondre.

9. Le lendemain, on peut simplement attendre d’avoir faim avant de manger le premier repas de la journée.

10. Le sport permettra d’éliminer l’excès de calories consommées et les toxines, de déculpabiliser et de “repartir de zéro” si un autre repas va suivre. Ça fait du bien au mental.

Ces 10 conseils, elle les partage sur sa page Facebook. Elle souligne par ailleurs qu’il est important de profiter du moment présent : « Profitez de tout, n’exagérez de rien. Profitez en famille et entre amis. » Son objectif, derrière ces quelques conseils, spécifiques aux fêtes de fin d’année, est de déculpabiliser les gens, et les pousser à profiter et à se faire plaisir.

« Je rencontre très régulièrement des personnes qui disent “lundi, je m’y remets, je fais régime”. Je n’aime pas du tout ce mot-là », explique Manon Liégeois. « Quand les gens viennent me voir, j’essaye que ce ne soit pas un régime, mais une alimentation équilibrée. Et dans ce type d’alimentation, il y a des petits plaisirs à avoir durant l’année. C’est très important pour le cerveau. J’aime encore bien la citation qui dit qu’il ne faut pas faire attention entre Noël et Nouvel An, mais plutôt entre Nouvel An et Noël, donc tout le reste de l’année. » Pour la nutritionniste, pas besoin de se restreindre après les fêtes : « On s’est bien amusés durant les fêtes de fin d’année. En janvier, on reprend l’alimentation normale, donc pas besoin de faire régime. »