Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Non seulement Ixelles a les additionnels les plus élevés de la région, mais en plus tu dois payer 8,5 euros pour autoriser ton enfant à partir avec l’école à l’étranger. » Cette réaction sur les réseaux sociaux est celle de Caroline Van Wynsberghe, une mère ixelloise indignée.