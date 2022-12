Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Lundi soir, Felice Mazzù, faute de temps et de nouveaux joueurs, a reconduit contre Anderlecht une équipe que n’aurait certes pas désavouée son prédécesseur. À l’exception notoire cependant de la défense, où le nouveau T1 carolo a aligné une triplette totalement inédite, campée par Jonas Bager, et Mehdi Boukamir autour de Damien Marcq, aligné pour la première fois à ce poste. Et les trois hommes s’en sont plutôt bien sortis. Ils auraient même remis une copie parfaite sans un but de Zorgane contre son camp.

« Pour moi, le résultat ne change rien à l’analyse. On méritait plus dans ce match, au minimum un point si pas les trois. On a clairement vu qu’on jouait mieux désormais et qu’on s’était réellement amélioré depuis nos derniers matches. On a autorisé peu d’occasions à Anderlecht. On a juste concédé un but malheureux. Jusque-là, on avait contenu les joueurs offensifs de notre adversaire. Le coach a surtout changé la mentalité. Chacun travaillé pour l’autre. On était vraiment bien organisé en bloc », jugeait Jonas Bager (26 ans) qui depuis l’entame de la saison a profité des blessures de Jules Van Cleemput puis de Stefan Knezevic pour s’installer à droite.