Jessica, Régis et leurs trois enfants vivent dans leur salon à cause d’un trou dans la toiture de l’habitation qu’ils louent: «Si ça continue, notre maison va s’effondrer comme à Lille»

« Au début, on a remarqué des gouttes dans la chambre de mon fils », explique Jessica Saroul, locataire, vivant avec ses trois enfants et leur père. Très vite, l’eau s’est répandue dans l’ensemble de la maison, notamment sur la façade, mur porteur du bâtiment. « Vous voyez, il y a même de l’eau derrière le compteur électrique », montre du doigt Régis, le père.

L’homme passe son temps à éponger les sols et vider les seaux espacés dans le salon. Ou plutôt, sa chambre. Depuis novembre déjà, le père et les deux fils dorment dans la pièce de vie, les chambres à l’étage étant envahies par l’eau et les champignons. « Il n’y a pas assez de place dans le salon pour dormir à cinq », mère et fille partagent un lit à l’étage. « Faites attention où vous marchez, en haut le sol est ramolli. » Les jouets des enfants et le lit prennent déjà de la place dans la pièce. Pourtant, au beau milieu du plancher, les meubles laissent entrevoir un cercle. Lorsque l’on y pose un pied, « on a toujours peur de passer à travers », reprend Régis.