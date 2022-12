L’incroyable vol commis à la salle de jeux S’pace à Malmedy: les malfrats ont emporté plus de 1.200€… en pièces!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Au premier coup d’œil, tout semblait normal à Ludwig Lefebvre, gérant de la salle d’arcade et du bowling S’pace à Malmedy. Et pourtant, à la veille de Noël, au moment de remettre des jetons dans le monnayeur vide, comme chaque semaine, il s’aperçoit que la serrure de celui-ci a été forcée et que tout l’argent a été emporté.

Au total, ce sont des billets mais surtout des kilos de pièces qui se sont envolés comme par magie. « Un beau 13e mois », comme le précise l’exploitant sur les réseaux sociaux, puisque l’on avait là la coquette somme de 1.200 euros.

Aidés d’une pince

Un forfait réalisé en plein jour, à la vue de tous.