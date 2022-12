Forest change sa formule de stationnement: la carte visiteur change de format

Jusqu’ici, les visiteurs qui souhaitaient se garer à Forest devaient se munir d’une attestation dans un format physique. Prochainement, ça ne sera plus le cas. Grâce à de nouveaux horodateurs installés, il sera possible d’activer un code de stationnement par SMS. « À terme, ce système plus convivial devrait faciliter l’accueil de vos visiteurs car les codes SMS peuvent leur être communiqués à distance », décrit la commune sur Facebook.

Le prix

Concernant les tarifs, le Conseil communal les a revus à la baisse. Lors d’un précédent entretien avec Esmeralda Van den Bosch (Groen), échevine en charge du Stationnement à Forest, cette dernière nous avait confié que « cela coûtera 2,50 € pour une durée de stationnement de quatre heures 30. »