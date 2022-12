Le ramassage des sapins de Noël aura lieu le mercredi 11 janvier à Amay

Pour ce faire, le sapin devra être déposé devant votre habitation pour 6h du matin. Toutes les garnitures devront être enlevées. Il est également possible d’emmener soi-même son sapin dans le recyparc le plus proche.

Le recyparc d’Amay est situé rue du Parc Industriel. Il est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h à 17h, le samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h00. Fermeture les dimanches et lundis.