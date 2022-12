Une dalle de béton construite pour éradiquer les rats dans les immeubles de la Société des Logements du Plateau à Loncin

Le président de la Société de logements du plateau (SLP), Patrice Lempereur, avait été interpellé et avait rencontré les locataires des immeubles 9 et 12 de la rue Cornuchamps à Loncin. Ces mêmes locataires avaient alerté d’autres mandataires et la SLP en direct, pour signaler la présence de rats dans les caves des immeubles.

« Le directeur-gérant et les services n’ont pas tardé à réagir. Après vérification sur place, il s’est avéré que les rongeurs passaient par les aérations de sol qui sont enfuies en terre. La décision a immédiatement été prise de réaliser une dalle en béton brossé sur un mètre de large sur le pourtour des immeubles. Des grilles métalliques installées dans le béton empêcheront dorénavant toute entrée de rongeurs, le tout en permettant une ventilation des caves. Les travaux ont été effectués et la solution est radicale mais surtout appréciée de nos locataires » explique Patrice Lempereur.