«Quand vous regarderez cette vidéo, je serai mort»: un Iranien se suicide en France pour attirer l’attention sur la situation de son pays

Les manifestations pour la liberté des femmes se sont progressivement transformé en un mouvement plus large dirigé contre le régime islamique.

Les autorités, qui dénoncent des « émeutes », ont arrêté des milliers de personnes et condamné à mort une dizaine d’entre elles pour leur implication dans ce mouvement de protestation.

« La police attaque les gens, on a perdu beaucoup de fils et de filles, on doit faire quelque chose », affirme d’une voix calme l’homme dans sa vidéo postée sur plusieurs réseaux sociaux avant de commettre l’irréparable.

« J’ai décidé de me suicider dans le fleuve Rhône, c’est un challenge pour montrer que nous, peuple iranien, nous sommes très fatigués de cette situation » annonce-t-il.

« Quand vous regarderez cette vidéo, je serai mort », poursuit-il, avant d’appeler à soutenir le peuple iranien dans sa lutte contre « des policiers et un gouvernement extrêmement violents ».

Des appels à un rassemblement mardi en fin d’après-midi dans le centre-ville de Lyon, pour lui rendre hommage, ont été lancés sur les réseaux sociaux.