IPTV: la fin définitive? L’étau se resserre, cette nouveauté qui risque de tout changer…

Depuis l’année 2017, l’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) ne cesse de faire fermer des sites IPTV. Cela a donné des idées à d’autres entreprises du secteur du divertissement et c’est ainsi qu’a vu le jour le Global Anti-Piracy Act.

Tout cela semble s’être renforcé depuis quelques jours, puisqu’une nouvelle alliance s’est formée entre une vingtaine d’entreprises et le Global Anti-Piracy Act. Cette nouvelle alliance a permis de créer le Pacte mondial de lutte contre le piratage, qui est désormais officiel depuis quelques jours. C’est donc mauvais signe pour tous les utilisateurs de l’IPTV, car l’objectif de ce nouveau pacte est clairement de lutter contre les services IPTV, tant par la sensibilisation du public que par des mesures plus radicales, indique Geeko. Ces mesures ne sont pas encore connues puisque le projet émerge à peine.