Grève du personnel de cabine de Ryanair ce week-end de Nouvel An en Belgique: «Rien n’a évolué depuis les grèves du printemps dernier», déplorent les syndicats

Si vous devez partir en avion ce week-end, mieux vaut consulter le site internet de BSCA pour vérifier que votre vol n’est pas annulé. Le personnel de cabine de Ryanair sera en effet en grève les 30 et 31 décembre et le 1er janvier mais aussi le week-end suivant, les 7 et 8 janvier, juste avant la rentrée des classes.