Un échevin courtraisien demande à Bruges de retirer son dossier de candidature au titre de capitale européenne de la culture en 2030

Dans sa lettre ouverte, Axel Ronse va plus loin et demande à Bruges de retirer sa candidature, pour former derrière Courtrai «un front uni et fort». «Soutenez notre candidature, au lieu d’investir de l’argent et des moyens dans une candidature dont vous savez déjà que l’Europe ne la favorisera pas», indique-t-il. Selon Axel Ronse, il est en effet peu probable qu’une ville soit choisie une deuxième fois pour être capitale européenne de la culture.