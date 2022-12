Le funérarium Franck rouvre à Theux et offre une ristourne aux familles endeuillées pendant un an: «C’est une façon d’être reconnaissant»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Comme de nombreux autres bâtiments et commerces de Theux, le funérarium Franck, installé rue Hocheporte, a été durement touché durant les inondations. Les responsables n’ont eu d’autre choix que de fermer durant une très longue période afin de tout réparer, tout faire sécher convenablement et pouvoir moderniser le bâtiment afin d’accueillir à nouveau les défunts et leurs familles dans les meilleures conditions. Le funérarium a pu compter sur l’aide des Theutois, raison pour laquelle le patron a décidé de les faire profiter d’une ristourne solidaire durant un an.