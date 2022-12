Le mariage vire à la catastrophe: plusieurs invités terminent à l’hôpital à cause des lasagnes, la mariée et le traiteur inculpés

Organisée en février, la cérémonie avait viré à la catastrophe lors d’un mariage aux États-Unis. Plusieurs invités avaient été emmenés à l’hôpital, car du THC était présent dans la nourriture servie le jour de l’événement.

Virginia Ann Taylor-Svoboda, l’une des invités, a expliqué au micro de Fox News qu’elle avait porté plainte contre le traiteur chargé de la réception, après avoir subi « des blessures graves et permanentes » après avoir consommé la nourriture du mariage. Elle réclame plus de 30.000 dollars (29.000 euros) de dommages et intérêts.