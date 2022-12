De l’éclairage LED télégéré sur la Ligne 38, à Herve

Réalisation et mise en service du premier tronçon de la ligne 38, équipé d’un éclairage LED des plus performants télégéré avec détection de mouvement, entre la Maison du Tourisme et la rue de Charneux.

Les 36 points lumineux installés dans le cadre de l’appel à projets Pollec 2020 renforceront la sécurité pour tous les usagers (piétons, joggeurs, cyclistes, étudiants, …)