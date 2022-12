Nouvelle étude coup de poing sur la pauvreté: «On investit beaucoup d’argent dans cette lutte, mais il faut être beaucoup plus efficace», dit Jean Hindriks

Une urgence pour briser un cercle vicieux : « Le phénomène est cumulatif, les plus pauvres sont ceux dont la santé est la moins bonne, qui sont les moins formés, les plus mal logés, vivent le moins longtemps. Un homme situé dans le décile de revenu, patrimoine et diplôme le plus bas vit en moyenne 10 ans de moins qu’un homme dans le décile le plus haut. Ce cumul enferme dans un cercle vicieux, qui parfois se reproduit de génération en génération : un enfant ayant grandi dans une famille pauvre a 4 fois plus de risque d’être pauvre qu’un enfant ayant grandi dans une famille aisée ».

Sans la sécurité sociale et le système d’aides diverses, le taux de pauvreté serait deux fois plus élevé, mais les chiffres actuels sont déjà effrayants. « Ils vont s’aggraver avec la crise du pouvoir d’achat », lâche Jean Hindriks, professeur à l’UCLouvain et auteur (avec Joël Van Cauter) de cette étude de 120 pages éditée pour le compte du groupe de réflexion Itinera. « Des moyens importants permettent de limiter l’ampleur du problème, mais la constante du nombre de pauvres signifie que, pour permettre aux personnes de sortir de la pauvreté, on doit changer de méthode : ça devient une urgence avec la crise du pouvoir d’achat. »

Les constats, c’est une chose, mais que proposent les auteurs et Itinera pour sortir de ce cercle vicieux ? « Il faut définir l’impact visé, le changement qu’on souhaite permettre dans la vie des gens et dans la société. Puis définir précisément des objectifs, activités, indicateurs de mesure, critères et moyens d’évaluer l’action menée. »

Cela a fait ses preuves en Finlande

Cette approche est donc centrée sur l’impact et l’accompagnement personnalisé : « Elle a déjà fait ses preuves à l’étranger et en Belgique », poursuit-il. « La méthode Housing First a permis de diviser par trois le nombre de sans-abri en Finlande. Cela permet à une personne d’accéder directement à un logement autonome sans passer par une maison d’accueil ou un logement supervisé et de bénéficier d’un accompagnement sur mesure. Le coût est du même ordre qu’un accompagnement classique, mais le taux de réussite mesuré à une sortie durable de la rue est 2 fois plus élevé et la durée de l’accompagnement limitée dans le temps. La méthode se développe chez nous où elle est confrontée à la rareté de logements ».

Triple « A »

Le discours du professeur n’est pas de cibler la Belgique comme manquant d’idées ou d’initiatives, c’est plus une question de méthode. « On trouve aussi des exemples de succès de cette approche personnalisée dans l’insertion socioprofessionnelle avec Duo for a Job ou MolenGeek à Bruxelles, dans la santé avec nos maisons médicales, dans l’enseignement avec Teach for Belgium ou la lutte contre le décrochage scolaire à Gand (on mise sur la détection rapide et l’implication immédiate des parents. « En Wallonie et à Bruxelles, il y a le service d’accrochage scolaire, mais ils ne sont pas assez nombreux ») et aux Pays-Bas… »

Bref, c’est le « triple A », trois axes qui doivent structurer nos politiques : l’accompagnement évoqué, l’alliance entre les acteurs et « l’amont » : au plus on agit tôt, au plus on a des chances de réussir.