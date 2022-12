En réaction à un énième vol dans sa boutique à Theux, Tristan reçoit de nombreux clients venus pour le soutenir: «Ça fait chaud au cœur»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Jeudi 22 décembre, Tristan Willems partage un message sur les réseaux sociaux. En colère, il annonce que sa boutique Tristan Mode & Custom, rue du Roi Chevalier à Theux, a été victime d’un vol. Il est surtout dépité parce qu’on lui a volé un manteau, la pièce la plus atypique, la plus voyante et la plus chère de sa boutique. Suite à son message sur Facebook, certaines personnes sont venues acheter dans la boutique du Theutois pour le soutenir.