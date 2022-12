Un septuagénaire perd la vie à Tienen après la sortie de route de son tracteur

L’accident s’est produit sur la N29 à Tirlemont, la route de raccordement à l’autoroute E40. Le tracteur, conduit par un homme de 75 ans originaire de Geldenaken, est sorti de la route pour une raison encore indéterminée, passant dans le fossé à côté de la N29. Le conducteur a été éjecté du véhicule et est décédé sur place. Le tracteur a poursuivi sa route pendant un certain temps et s’est arrêté un peu plus loin, tandis que la remorque du véhicule a fini dans le fossé à côté de la victime. Il est possible que le conducteur ait eu un malaise au volant et que le tracteur soit sorti de la route.