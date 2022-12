Des activités pour raviver le souvenir du Bethléem verviétois

Le Bethléem est un joyau du patrimoine verviétois. Mais ce chef-d’œuvre de nos traditions populaires a été gravement endommagé lors des inondations de juillet 2022. Au point que l’on a craint de le voir sombrer dans l’oubli.

Mais à Verviers, on s’accroche à cette ribambelle de scènes racontant de manière truculente et imagée la conception, la naissance et les premiers pas du « Petit Jésus ». Avec des clins d’œil aux traits légendaires et à certains épisodes des évangiles apocryphes, non reconnus par l’Église.