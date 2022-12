La grève chez Ryanair entraînera la suppression de 107 vols à Charleroi

Seuls les vols au départ de Charleroi (BSCA) et opérés par du personnel de cabine basé en Belgique seront concernés. Il s’agit notamment d’avions à destination de Tenerife, Dublin, Malaga, Lisbonne et Marrakech.

Ryanair tente de trouver des solutions et contacte un à un les passagers concernés. La direction de l’aéroport de Charleroi dénonce une «prise d’otage» alors que, du côté des syndicats, on estime que l’expression est exagérée et que des solutions existent pour les passagers lésés.