Voici les jours de fermeture des piscines de Huy-Waremme pendant les fêtes de fin d’année

En raison du grand entretien et des fêtes de fin d’année, la piscine est fermée depuis le lundi 19 décembre et jusqu’au dimanche 8 janvier inclus. Le centre sportif ferme, quant à lui, du samedi 24 décembre au lundi 2 janvier inclus.

La piscine ferme ses portes du lundi 26 décembre au dimanche 8 janvier inclus.

3. La piscine de Wanze

La piscine reste ouverte lors des fêtes de fin d’année et garde ses horaires traditionnels. Attention néanmoins, elle sera fermée les dimanche 1 et lundi 2 janvier inclus. La piscine ouvre le lundi de 7h à 17h30, le mardi de 7h à 18h, le mercredi de 7h à 18h et de 18h à 22h (uniquement pour abonnés et enfants de plus de 12 ans), le jeudi de 7h à 17h30, le vendredi de 7h à 18h et de 18h à 22h (idem), le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 7h30 à 13h30.

4. Le Plopsaqua à Hannut

Pas de fermeture en vue pour le Plopsaqua de Hannut, qui reste ouvert tous les jours lors des fêtes de fin d’année. La piscine ouvre le lundi, le vendredi et le samedi de 10h à 20h, du mardi au jeudi et le dimanche de 10h à 18h. Attention, horaires spéciaux le samedi 31 décembre (8h-17h) et le dimanche 1er janvier (8h-17h).