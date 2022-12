Images impressionnantes en Inde: un léopard attaque plusieurs personnes et fait 15 blessés

Selon les déclarations du responsable du Wildlife Trust of India aux médias locaux, l’animal aurait été capturé mardi. Le léopard a subi de multiples fractures à une jambe et est soigné.

En Inde, les conflits entre les humains et les animaux sauvages comme les tigres et les léopards sont fréquents. Alors que les forêts sont défrichées en masse, les agglomérations urbaines se rapprochent de plus en plus de l’habitat des prédateurs.