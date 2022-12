Vous souhaitez installer des panneaux photovoltaïques? Armez-vous de patience, le secteur est en plein boom en Wallonie et les délais s’allongent de plus en plus!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

S’il y a bien un secteur qui a connu des soubresauts depuis 15 ans, c’est celui du photovoltaïque résidentiel. Et si régulièrement on se pose la question de savoir si c’est rentable, les milliers de Wallons qui veulent des panneaux sur leur toit ne semblent plus avoir aucun doute.

Un ménage sur 6 ou 7

Fin 2021, le nombre d’installations en Wallonie était de 176.000. Fin 2022, selon nos estimations, on atteindra les 225.000 installations. Et le rythme devrait se maintenir en 2023, seulement freiné par la surcharge de travail des installateurs et, parfois, l’indisponibilité de certaines pièces. Aujourd’hui, des installations prévues pour ce mois de janvier sont déjà reportées à une date non encore déterminée.