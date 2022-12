À cause de la grève chez Ryanair, le vol pour Milan de Jordann, de Fontaine-l’Évêque, est annulé, mais pas son vol de retour: «Mon hôtel et mes tickets du match AC Milan-Roma sont payés»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les voyageurs qui comptaient sur Ryanair pour les emmener à l’étranger les 30 et 31 décembre, ainsi que les 1er, 7 et 8 janvier sont déçus, voire même en colère. La grève du personnel de cabine de la compagnie irlandaise lors de ces 5 jours précis ne pouvait pas tomber plus mal, au moment des départs et retours des congés d’hiver.