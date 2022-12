Interdiction de la publicité pour les jeux de hasard et paris: le secteur se dit en colère et prépare sa riposte, «incroyable de se faire traiter de cette manière»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Nous ne comprenons pas la rage du ministre de la Justice Van Quickenborne contre notre secteur. Il parle de mafia du jeu, c’est très grave, c’est incroyable de se faire traiter ainsi. » C’est peu de dire que le secteur des jeux et des paris est remonté contre le ministre, les quelques mots d’Emmanuel Mewissen, patron du groupe Circus (salles de jeux, casinos…) le prouvent. M. Mewissen est aussi membre de Bago, l’union professionnelle des opérateurs de jeux et paris. En jeu : l’interdiction, en 2023, de la publicité pour les jeux et paris.